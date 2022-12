Business News: inviata seconda richiesta di pagamento del Pnrr per 3,2 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Investimenti e dei Progetti europei della Romania ha inviato alla Commissione Ue la seconda richiesta di pagamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), per un importo di 3,2 miliardi di euro. Lo riferisce il dicastero in un comunicato. Più di 2,147 miliardi di euro di questo importo rappresentano un sostegno finanziario non rimborsabile e 1,080 miliardi di euro rappresentano un sostegno sotto forma di prestiti. Secondo il comunicato, a seguito della diminuzione dell'importo relativo al prefinanziamento concesso alla Romania (13 per cento del valore totale del Pnrr), la tranche relativa alla richiesta di pagamento numero 2 ha un valore di 2,808 miliardi di euro (1,868 miliardi di euro, sostegno finanziario a fondo perduto; e 939,772 milioni di euro, sotto forma di prestito). "Abbiamo rispettato il nostro impegno di presentare alla Commissione la seconda richiesta di pagamento del Pnrr, insieme alla documentazione attestante il raggiungimento dei 51 fra obiettivi e pietre miliari relativi ai primi due trimestri di quest'anno. Ci sono aspetti molto importanti che abbiamo dovuto regolamentare, tra cui la decarbonizzazione, il cloud governativo o l'interoperabilità dei database. (Rob)