Business News: Banca centrale, con mobilitazione parziale aumenta carenza manodopera

- A causa della mobilitazione parziale, in Russia si sta riscontrando una carenza di manodopera in molti settori. E' quanto risulta dalla dichiarazione della Banca centrale russa, rilasciata a seguito di una riunione del Consiglio di amministrazione. "Attualmente, le possibilità di espandere la produzione nell'economia russa sono in gran parte limitate dallo stato del mercato del lavoro. La disoccupazione ha aggiornato il minimo storico. A causa della mobilitazione parziale, la carenza di manodopera è in aumento in molti settori", si legge nel comunicato. La Banca centrale ha anche osservato che in queste condizioni è possibile una crescita accelerata dei salari reali, che può superare la crescita della produttività del lavoro. (Rum)