Sardegna: Solinas, Isola pronta a raccogliere sfida transizione verso modello al passo coi tempi

- La Sardegna è pronta a raccogliere la sfida della transizione verso un modello economico e produttivo al passo con i tempi. Il Presidente della Regione, Christian Solinas, esprime soddisfazione per il via libera dalla Commissione europea al programma Just transition fund per l'Italia per il periodo 2021-2027, che individua il Sulcis e le sue zone minerarie come una delle aree di intervento in Italia. “Il risanamento delle aree minerarie dismesse e la loro riconversione rappresenta un passo avanti importante per il futuro del Sulcis - dice il Presidente. La Sardegna sceglie con decisione la strada del green e dell’alta tecnologia - aggiunge il Presidente - e certamente la dotazione che viene oggi destinata è un concreto aiuto per un’azione a lungo raggio di riqualificazione, e apre nuovi scenari per uno sviluppo industriale diverso rispetto al passato, più rispettoso dell’ambiente”. (segue) (Rsc)