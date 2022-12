Brasile: presidente eletto Lula incontra futuri vertici forze armate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prassi costituzionale in Brasile prevede il cambio del comando delle forze armate ad ogni cambio di mandato presidenziale. Sempre per prassi la tendenza dei nuovi presidenti è indicare il generale più anziano per l'incarico di comandante generale di ciascuna forza armata. Il presidente Lula ha confermato che manterrà la consuetudine. Per questo motivo il futuro ministro Mucio ha la scorsa settimana presentato al presidente la lista degli ufficiali più anziani, organizzando per ogg il il primo incontro. Nel corso del vertice – secondo quanto riferisce "Tv Globo" - il presidente eletto ha chiesto ai futuri comandanti di presentare una relazione dettagliata sullo stato delle forze armate entro i primi 30 giorni di governo. Il capo dello stato eletto ha affermato di voler investire in scienza e tecnologia militare, incoraggiando progetti strategici per le forze armate. (Brb)