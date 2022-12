Usa-Egitto: consigliere Sullivan incontra Al Sisi, focus su difesa e rispetto dei diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha incontrato a Washington il presidente egiziano, Abdel Fattah Al Sisi, per discutere il futuro della partnership strategica tra i due Paesi. Sullivan, riferisce una nota, ha ribadito il sostegno Usa all’agenda di riforma che il governo del Cairo sta portando avanti e alla sicurezza idrica del Paese. Il consigliere della Casa Bianca ha ribadito la necessità di raggiungere una soluzione diplomatica alla disputa sulla Diga della rinascita. Particolare attenzione è stata dedicata alla cooperazione nel campo della difesa, oltre alla sicurezza regionale e alla necessità di garantire il rispetto dei diritti umani in Egitto. (Was)