Usa: assalto al Congresso, governo ottiene accesso a email di alcuni alleati di Trump

- Le autorità giudiziarie statunitensi hanno ottenuto l’accesso alle caselle di posta elettronica di diversi alleati dell’ex presidente Donald Trump, tra cui l’avvocato John Eastman e il rappresentante repubblicano Scott Perry. Stando ad alcuni atti giudiziari desecretati dal giudice distrettuale Beryl Howell, su richiesta del governo federale, i documenti includono anche la corrispondenza di posta elettronica avuta tra Perry, Eastman e due ex funzionari del dipartimento della Giustizia durante l’amministrazione Trump: Jeffrey Clark e Ken Klukowski. In precedenza, il dipartimento della Giustizia ha sequestrato i telefoni cellulari di Eastman, Perry e Clark per esaminarli nel quadro delle indagini sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 e sul tentativo di Trump di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020. (Was)