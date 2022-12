Business News: principali aziende costruzione raggiungono portafoglio record da 211 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine del terzo trimestre di quest'anno, le sei principali imprese di costruzione spagnole (Acs, Ferrovial, Acciona, Fcc, Sacyr e Ohla) hanno raggiunto il massimo storico di contratti sfiorando i 211 miliardi di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", le sei imprese nel 2022 hanno aumentato il loro portafoglio ordini quest'anno del 12,3 per cento rispetto ai 187,8 miliardi di euro della fine del 2021. Nel suo sviluppo, l'attività di costruzione continua a essere il principale generatore di business, anche se le concessioni e i servizi guadagnano peso. A settembre, il portafoglio di costruzioni è aumentato dell'8,7 per cento e ora si trova al massimo storico di 114,5 miliardi di euro. La crescita degli ordini è spiegata principalmente dai mercati internazionali, anche se quest'anno le imprese di costruzione stanno registrando un aumento del loro portafoglio anche in Spagna, grazie soprattutto all'impulso dato da Adif per l'esecuzione di opere ad alta velocità ferroviaria. In particolare, tra gennaio e settembre, i sei gruppi hanno aumentato l'importo dei loro progetti all'estero del 13 per cento, raggiungendo i 173,2 miliardi di euro, mentre il mercato spagnolo ha registrato un aumento dell'8,8 per cento rispetto su base annua. (Spm)