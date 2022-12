Migranti: Usa, tribunale federale approva la cancellazione del Titolo 42

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte d’appello federale negli Stati Uniti si è espressa a favore della proposta avanzata dall’amministrazione Biden per porre fine al Titolo 42, una legge approvata durante la presidenza di Donald Trump che consente alle autorità di espellere senza possibilità di ricorso i migranti che arrivano nel Paese. La sentenza, che ha respinto le contestazioni dei repubblicani, farà venire meno la legge a partire dal prossimo 21 dicembre, a meno di un intervento da parte della Corte suprema. La legge, che da alle autorità federali la possibilità di espellere i migranti provenienti da Paesi in cui sono presenti malattie ad elevata trasmissibilità, è stata utilizzata dall’amministrazione Trump per bloccare gli arrivi al confine con il Messico. (Was)