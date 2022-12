Kosovo: inviato Usa Escobar, "categoricamente" contrari a invio forze serbe nel nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso rappresentante statunitense ha quindi affermato che "c'è una mancanza di fiducia tra le due comunità" e che "c'è bisogno di ascoltare le lamentele dei serbi" e "di un dialogo aperto attraverso canali politici e diplomatici per trovare un quadro sostenibile" di convivenza. Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak, anche lui ieri a Pristina, ha dal canto suo affermato che "come diplomatico", secondo lui è "meglio rimuovere le barricate nel nord del Kosovo attraverso accordi politici, che con bulldozer o ruspe". Escobar e Lajcak sono attesi oggi a Belgrado dal presidente serbo Vucic, per un incontro trilaterale. E' previsto anche un colloquio tra il ministro degli esteri serbo Ivica Dacic e l'inviato statunitense. (Alt)