Sardegna: Solinas, Isola pronta a raccogliere sfida transizione verso modello al passo coi tempi (2)

- “La pandemia e le difficoltà che stiamo ancora oggi attraversando - ha aggiunto il governatore sardo - stanno interrogando le istituzioni su quale sia il modello che dovremo affermare all’indomani della crisi. Probabilmente ci si sta rendendo conto che il modello di globalizzazione a cui pensavamo non è un modello sostenibile. La necessità di rivedere il modello di sviluppo - continua il Presidente Solinas - determina l’esigenza di avere una conoscenza sviluppata e un livello di ricerca assolutamente all’altezza delle sfide future”. Soddisfazione viene espressa anche dall’assessora all’Industria Anita Pili. “E’ certamente un fatto di grande rilevanza - commenta l’assessora - ma non deve farci dimenticare altre aree fortemente compromesse della nostra Regione, che attendono un intervento decisivo di risanamento e un nuovo modello di sviluppo. Siamo comunque pronti - conclude - a dare contenuti e prospettive al territorio, promuovendo in tempi rapidi i bandi per realizzare le opere nel minor tempo possibile”. (Rsc)