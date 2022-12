Libia: inviato Onu Bathily, serio rischio di ulteriore divisione del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prolungata crisi in Libia sta avendo un impatto significativo sul benessere della popolazione, compromette la loro sicurezza, minaccia la loro stessa esistenza e comporta un “serio rischio di dividere ulteriormente il Paese e le sue istituzioni”. Lo ha detto oggi l’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, in un briefing al Consiglio di sicurezza dell’Onu. “Possiamo già assistere ai segni della partizione con due governi paralleli, apparati di sicurezza separati, una banca centrale divisa, la decisione della Camera dei rappresentanti di istituire una Corte costituzionale a Bengasi nell'est del Paese in assenza di una Costituzione concordata, e il crescente malcontento in tutte le regioni per l'ineguale ripartizione delle enormi entrate di petrolio e gas del Paese”, ha avvertito il politico e diplomatico senegalese. (Lit)