Ucraina: missili russi contro Kiev, un terzo della città senza acqua ed elettricità

- La Russia ha lanciato oggi almeno 76 missili contro l'Ucraina, secondo quanto riferito dalle Forze armate ucraine, provocando diffusi blackout. Gli attacchi sono stati segnalati in tutto il Paese, anche nella capitale Kiev: il sindaco Vitalii Klitschko ha affermato che solo un terzo dei residenti ha acqua e riscaldamento dopo gli attacchi odierni. "I servizi comunali stanno lavorando per restituire calore e acqua a tutti i residenti della capitale. Gli ingegneri stanno lavorando per stabilizzare il sistema di alimentazione", ha affermato Klitschko su Telegram. Intanto il portavoce dell'aeronautica ucraina, Yurii Inhat, ha affermato che Mosca ha utilizzato per la prima volta i bombardieri strategici Tu95 negli attacchi. Da parte sua, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato una cospicua spesa per la difesa che include 800 milioni di dollari a sostegno dell'Ucraina, mentre il Pentagono ha respinto gli avvertimenti di Mosca sulla possibile spedizione di missili Patriot a Kiev.Kiu(Kiv)