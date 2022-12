Business News: Polonia, Mercedes-Benz vuole costruire impianto per soli furgoni elettrici a Jawor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società automobilistica Mercedes-Benz vuole costruire una fabbrica per soli furgoni elettrici a Jawor, in Polonia. Lo ha reso noto l’azienda. A tale scopo, Mercedes-Benz ha siglato con il governo di Varsavia una dichiarazione d’intenti. A Jawor, in Bassa Slesia, la compagnia ha già uno stabilimento in cui produce motori a combustione e batterie per le proprie auto. Se l’investimento da circa 1,3 miliardi di euro andrà in porto, l’impianto sarà il quarto di Mercedes-Benz in Europa dedicato alla produzione di furgoni, ma il primo al mondo che la società dedicherà solamente alla produzione di furgoni elettrici. (Geb)