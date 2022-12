Business News: Spagna, piloti Air Nostrum convocano sciopero durante festività natalizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piloti della compagnia aerea spagnola Air Nostrum hanno indetto uno sciopero generale nel pieno delle vacanze natalizie e dell'inizio del prossimo anno per protestare contro il "blocco" causato dall'azienda nella negoziazione del nuovo contratto collettivo. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", il sindacato Sepla - che rappresenta circa il 70 per cento dei lavoratori - ha denunciato la "posizione inamovibile" di Air Nostrum su aspetti fondamentali delle condizioni di lavoro e sulle richieste salariali della parte sociale. Da parte sua, l'azienda si è detta "rammaricata" e ha definito "sproporzionato" il ricorso allo sciopero. "Il solo annuncio di uno sciopero genererà un danno economico significativo per la compagnia e la misura non corrisponde affatto al punto in cui si trovano attualmente le trattative tra le due parti", ha aggiunto Air Nostrum in una nota, ribadendo la volontà di continuare a negoziare per cercare di evitare le interruzioni. I vertici aziendali hanno sottolineato che se dovessero accettare le "esorbitanti richieste" di Sepla, che arrivano fino a un aumento salariale del 30 per cento nei prossimi due anni, il piano di redditività della compagnia sarebbe "molto a rischio" e ciò si ripercuoterebbe su tutti i lavoratori, compresi i piloti. Le mobilitazioni indette dal sindacato sono previste il 22, 23, 26, 27, 29 e 30 dicembre e il 2 e 3 gennaio 2023. (Spm)