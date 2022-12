Business News: Siemens Energy valuta ingresso di fondi sovrani, Qia tra i candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Siemens Energy sta valutando l'ingresso di fondi sovrani per superare le proprie criticità. Tra i candidati, vi sarebbe l'Autorità per gli investimenti del Qatar (Qia). È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt” aggiungendo che, in questo modo, l'azienda potrebbe raccogliere nuovi capitali e attrarre un nuovo azionista di riferimento. Siemens Energy ha, infatti, bisogno di capitale aggiuntivo per l'acquisizione completa della sua controllata Siemens Gamesa, specializzata nella produzione di turbine eoliche e da tempo in crisi. L'operazione avrà un costo di circa quattro miliardi di euro. Intanto, “nessuna decisione è stata ancora assunta in materia di fondi sovrani”. Secondo la dirigenza del gruppo, già parte del conglomerato per la tecnologia tedesco Siemens, “non vi sono trattative concrete”. A oggi, Siemens è ancora il maggiore azionista di Siemens Energy, con una quota del 35 per cento, ma intende ridurre tale partecipazione. Tra i fondi sovrani che potrebbero entrare in Siemens Energy vi sarebbero, oltre alla Qia, l'Autorità per gli investimenti di Abu Dhabi (Adia), nonché la Compagnia per gli investimenti del governo (Gic) e Temasek, entrambi di Singapore. L'operazione potrebbe avvenire nella prossima primavera. (Geb)