Business News: azienda HkScan vende azioni filiali baltiche a estone Maag Grupp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda del settore alimentare HkScan annuncia di aver firmato un accordo per vendere le azioni delle sue filiali baltiche HkScan Estonia, HkScan Latvia e HkScan Lietuva, che insieme formano la business unit baltica, all'estone Maag Grupp. Il prezzo di acquisto senza debiti è di 90 milioni di euro. Secondo il comunicato, la vendita delle attività baltiche migliora la redditività di HkScan e rafforza il bilancio dell'azienda. Per effetto dell'acquisizione, il fatturato del gruppo nel 2022 è stimato in diminuzione di circa 210 milioni di euro, il risultato operativo in miglioramento di circa 26 milioni di euro e il risultato operativo comparabile in miglioramento di circa 11 milioni di euro. (Sts)