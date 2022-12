Business News: gruppo Inditex registra aumento delle vendite dell'11 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di moda spagnolo Inditex ha registrato un aumento dell'11 per cento nelle vendite trimestrali ma al contempo una crescita degli utili più modesta dato l'aumento del costo delle merci in un'economia globale indebolita dall'inflazione. Come ha dichiarato lo stesso gruppo, ripreso dal quotidiano britannico "Financial Times", le vendite hanno raggiunto gli 8,2 miliardi di euro nei tre mesi fino alla fine di settembre, mentre il costo dell'approvvigionamento dei suoi capi di abbigliamento è aumentato del 13 per cento rispetto a un anno, circa 3,2 miliardi di euro. L'utile netto del trimestre di riferimento è aumentato del 6 per cento, a 1,3 miliardi di euro. (Rel)