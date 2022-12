Usa: Biden firma pacchetto per rifinanziamento temporaneo del governo federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato il pacchetto per il rifinanziamento temporaneo delle attività del governo federale per l’anno fiscale 2023, a meno di 12 ore dalla scadenza dei fondi stanziati dal Congresso, prevista per la mezzanotte locale di oggi. La misura estenderà i finanziamenti per una sola settimana, fino a venerdì 23 dicembre, per dare ai negoziatori democratici e repubblicani il tempo necessario a definire un accordo e approvare un pacchetto di spesa definitivo, valido sino alla scadenza del prossimo anno fiscale, il 30 settembre 2023. (Was)