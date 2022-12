Mediterraneo: la Libia respinge la delimitazione dei confini marittimi dell’Egitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mossa di Al Sisi è stata condannata anche dal capo del governo designato dal Parlamento basato nell'est della Libia, Fathi Bashagha. Egli ha invitato Egitto, Turchia e Grecia a non “prendere alcun provvedimento unilaterale riguardo alla definizione e alla delimitazione dei confini marittimi”, che “aumenterebbe la tensione e aggraverebbe la situazione nella regione del Mediterraneo”. In una dichiarazione ripresa dal sito web d'informazione libico “Al Wasat”, Bashagha ha riferito che il proprio governo è disposto a “negoziare bilateralmente con questi Paesi al fine di delimitare i confini marittimi, in modo da servire gli interessi comuni e da preservare i diritti di tutti i Paesi, sulla base del principio del riconoscimento reciproco dei confini e su quanto stabilito da leggi, consuetudini e patti internazionali”. (segue) (Res)