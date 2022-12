Lazio 2023: al via campagna elettorale Forza Italia, Tajani "aspettiamo terna da Fd'I"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la campagna elettorale di Forza Italia per le elezioni regionali del Lazio. Nel corso dell'evento, tenutosi all'hotel Ergife di Roma, sulla via Aurelia, il vicepresidente di FI e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha affermato che, per il candidato di centrodestra, "aspettiamo una terna da Fratelli d'Italia e poi decideremo insieme chi sarà il miglior candidato, l'obiettivo è vincere". Per quanto riguarda la campagna elettorale, per Tajani, "dovrà vederci presenti in tutti i Comuni, ma dovremo puntare molto sulla città di Roma. La Capitale deve avere poteri speciali, non può avere gli stessi poteri che ha un piccolo Comune. Ecco perché dobbiamo avviare una riforma costituzionale che dia più poteri legislativi a Roma come succede a Washington, a Parigi e a Berlino". Tajani, in apertura del suo intervento di saluto all'inaugurazione della campagna elettorale, ha dedicato un applauso a Sinisa Mihajlovic, che ha perso la vita questo pomeriggio. Sulla candidatura alle regionali si è espresso anche il senatore e coordinatore romano di FI, Maurizio Gasparri, che ha espresso la preferenza per "una soluzione politica, di forte notorietà e possibilmente romana. Roma e il Lazio non sono luoghi dove fare esperimenti", ha sottolineato il coordinatore romano di Forza Italia. (segue) (Rer)