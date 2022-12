Legge Bilancio: M5s, governo pseudo-patrioti boccia nostro emendamento per taglio cuneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In commissione Bilancio "la maggioranza che sostiene un governo di pseudo-patrioti ha bocciato l'emendamento del M5s, a prima firma del presidente Giuseppe Conte, per raddoppiare il taglio del cuneo fiscale e applicarlo fino al 31 dicembre 2024. Una proposta di modifica avanzata con spirito costruttivo, da finanziare attraverso la tassazione sugli extraprofitti anche ai settori farmaceutico e assicurativo, che se fosse stata approvata avrebbe messo più soldi nelle buste paga di lavoratrici e lavoratori per fronteggiare l'aumento dell'inflazione e il caro energia. Evidentemente questa non è la priorità del governo, che preferisce continuare a produrre norme in favore di evasori e corrotti, come quelle che si preannunciano all'orizzonte, e scaricare il peso della crisi sui comuni cittadini e sui lavoratori. Una strategia miope che porterà il Paese a sbattere". Lo affermano in una nota i deputati del Movimento cinque stelle Gianmauro Dell'Olio, Davide Aiello, Enrico Cappelletti e Andrea Quartini. (Com)