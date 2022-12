Libia: inviato Onu Bathily, presto incontro tra leader nazionali sulle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha chiesto oggi al Consiglio di sicurezza dell’Onu di “fare pressione” sui leader politici libici affinché si mettano d’accordo per garantire “elezioni presidenziali e parlamentari libere, eque, trasparenti e simultanee”. In un briefing all’organismo del Palazzo di Vetro, Bathily ha espresso “rammarico” per non aver potuto organizzare una riunione tra i presidenti della Camera dei rappresentanti dell’est e dell’Alto Consiglio di Stato dell’ovest, rispettivamente Aguila Saleh e Khaled al Mishri, lo scorso 4 dicembre a Zintan “a causa di logistici imprevisti e di ostacoli politici emergenti”. Il capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia sta ora lavorando per facilitare un possibile incontro tra i Saleh, Mishri e il Consiglio presidenziale, l’organo tripartito rappresentativo dell’unità nazionale che fa le veci del capo dello Stato. “Il continuo disaccordo tra due singoli uomini (Saleh e Mishri, ndr), su un numero molto limitato di disposizioni della base costituzionale, non può più servire come giustificazione per tenere in ostaggio un intero Paese”, ha aggiunto. (Lit)