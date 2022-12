Libia: inviato Onu Bathily, situazione nel Paese resta tesa e imprevedibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cessate il fuoco continua in Libia reggere, nonostante il riferito accumulo di forze da entrambe le parti, ma “la situazione rimane tesa e imprevedibile in tutto il Paese”. Lo ha detto oggi l’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, in un briefing al Consiglio di sicurezza dell’Onu. “La proliferazione di armi sotto il controllo di vari attori statali e non statali e la presenza di combattenti stranieri, forze straniere e mercenari continuano a rappresentare una seria sfida per la sicurezza e l'incolumità dei libici e mina gli sforzi per unificare la sicurezza del paese istituzioni. Solo quest'anno, 39 persone sono state uccise e mutilate in incidenti di residuati bellici esplosivi, tra cui 11 bambini. Circa il 76 per cento delle persone colpite erano civili”, ha detto il politico e diplomatico senegalese. (Lit)