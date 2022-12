Libia: inviato Onu Bathily, 2023 sia l’anno dell’inizio di una nuova era

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha sollecitato i Paesi membri del Consiglio di sicurezza “ad aiutare i libici a marcare il 2023 come l'anno dell'inizio di una nuova era attraverso l'ascesa di istituzioni legittime tramite elezioni libere ed eque”. In un briefing all’organismo del Palazzo di Vetro, Bathily ha chiesto oggi di “esercitare pressione” sui leader libici affinché si mettano d’accordo sulle regole per le elezioni presidenziali e parlamentari che, a suo dire, dovrebbero tenersi in simultanea. (Res)