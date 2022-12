Venezuela: Parlamento approva mozione di sostegno a faccendiere Alex Saab detenuto negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale venezuelana ha approvato una mozione in cui si impegna a sostenere la difesa di Alex Saab, imprenditore colombiano-venezuelano ritenuto intermediario di presunte trame di corruzione collegate al presidente del Venezuela, Nicolas Maduro. Arrestato nel 2020 a Capo Verde ed estradato negli Stati Uniti, Saab affronta un processo per riciclaggio di denaro davanti alle autorità statunitensi. Il documento è stato preparato dalla deputata vice presidente della commissione Esteri, Ilenia Medina. In apertura dei lavori, il presidente dell'Assemblea, Jorge Rodríguez, ha chiesto l'immediata liberazione di Saab. (segue) (Res)