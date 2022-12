Venezuela: Parlamento approva mozione di sostegno a faccendiere Alex Saab detenuto negli Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio del 2019, nell'ambito di indagini condotte sull'attività delle sue imprese, la procura colombiana aveva formalizzato l'apertura di un fascicolo su Saab basato su numerosi reati: riciclaggio del denaro, associazione a delinquere, arricchimento illecito, esportazioni e importazioni fittizie, e truffa aggravata. Dal settembre del 2018 si considera un profugo della giustizia colombiana, alle cui convocazioni non ha mai risposto. Saab è stato anche sanzionato dal governo degli Stati Uniti, insieme ai suoi figli Isham Alí e Shadi Naim e ad altri due cittadini colombiani, per il loro presunto coinvolgimento in casi di corruzione legati, tra le altre cose, alle forniture alimentari al Venezuela. (segue) (Res)