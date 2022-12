© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera da parte degli iscritti del Movimento cinque stelle della regione Lombardia all'accordo con il centrosinistra, che appoggia Pierfrancesco Majorino, in vista delle prossime elezioni Regionali. Hanno votato complessivamente in 4.866 iscritti. Per il sì si sono espressi in in 3.078, per il no in 1.788. (Rin)