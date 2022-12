Usa: sparatoria fuori da un liceo a Chicago, uno studente morto e tre feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno studente di 16 anni è rimasto ucciso a seguito di una sparatoria avvenuta questo pomeriggio subito fuori dal Liceo “Benito Juarez” a Chicago, in Illinois. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, altri tre studenti sono rimasti feriti, e sono stati trasportati al vicino ospedale Stroger: uno di loro è in condizioni critiche. In base alle prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto alla fine delle lezioni, mentre gli studenti stavano lasciando l’edificio: la sparatoria avrebbe avuto luogo appena fuori dalla scuola, immediatamente chiusa per consentire alla polizia di effettuare le dovute indagini. Per il momento le autorità non hanno diffuso informazioni sul possibile responsabile e sul movente. (Was)