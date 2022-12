Sardegna: Solinas, sulla continuità territoriale tristi strumentalizzazioni sulla pelle dei sardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la Regione abbia sempre sostenuto la tariffa unica, considerata dall’Europa altamente discutibile per i non residenti, e l’esigenza di un dimensionamento proporzionato ai fabbisogni di mobilità e connettività, la posizione della Commissione europea si è sempre dimostrata rigida: no alla tariffa unica, no all’aumento dei voli.Con comunicazione del 21 marzo 2019, all’indomani della proclamazione del Presidente Solinas, la posizione della Commissione europea risultava già poco incline ad analizzare senza condizionamenti la situazione della Sardegna. I principali aspetti su cui la Commissione richiede di intervenire - si legge nella comunicazione ufficiale - riguardano l’applicazione del ‘cap tariffario’ ai soli residenti in Sardegna e una revisione al ribasso delle frequenze onerate previste nella stagione estiva. I dati presentati dalla Regione non giustificherebbero, infatti, l’imposizione di OSP nell’ampiezza attualmente prevista.La corrispondenza, da quel momento, è costellata di risposte della Regione alle richieste continue di chiarimento. (segue) (Rsc)