Sardegna: Solinas, sulla continuità territoriale tristi strumentalizzazioni sulla pelle dei sardi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In assenza di una forte giustificazione economica - si legge in una nota - il tetto massimo tariffario per i biglietti non residenti per 3 mesi in inverno sembra essere sproporzionato e non necessario in vista dell'obiettivo di garantire la connettività di Sardegna”. Le osservazioni, ancora una volta, non sono rimaste lettera morta. La Regione si è adoperata immediatamente per far comprendere l’importanza delle proprie rivendicazioni per affermare non solo il diritto alla mobilità dei sardi, ma più in generale il diritto all'accessibilità verso l'Isola, che rappresenta un tema di coesione territoriale. È stato quindi presentato uno studio economico e un nuovo progetto di OSP che ha tenuto conto, a seguito delle indagini di mercato, anche delle rotte cosiddette minori, ma anche in questo caso le interlocuzioni sono state estenuanti e molto difficili. (segue) (Rsc)