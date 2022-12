© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cellulare in classe "è vietato da una circolare, in molti casi disattesa, del ministro Fioroni del 2007. Dico no al cellulare che sia dispersivo e contrario alle necessità di apprendimento dei giovani". Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a "Skytg24 live in Bergamo". "Stiamo lavorando ad una circolare", ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo. (Rin)