- Mercoledì 21 dicembre, alle ore 8, presso l'aula della commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, a palazzo Carpegna, le commissioni riunite Politiche Ue di Senato e Camera svolgono l'audizione del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, sulle relative linee programmatiche. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)