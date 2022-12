Usa: Yellen andrà in Senegal, Zambia e Sudafrica dal 17 al 28 gennaio 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, si recherà in visita ufficiale in Senegal, Zambia e Sudafrica dal 17 al 28 gennaio 2023. Il viaggio, riferisce una nota, è stato organizzato a seguito del summit dei leader Usa-Africa che si è tenuto a Washington questa settimana. In agenda ci sono incontri con i rappresentanti dei governi, delle organizzazioni non governative e delle aziende nei tre Paesi. Durante le visite, la segretaria al Tesoro descriverà il lavoro dell’amministrazione Biden per rafforzare i legami tra gli Stati Uniti e il continente africano, dedicando particolare attenzione al rafforzamento della cooperazione commerciale e in materia di investimenti. Soprattutto, l’ex governatrice della Federal Reserve discuterà con le controparti le prossime misure da mettere in campo per aumentare la resilienza economica delle nazioni africane: non solo sul piano macroeconomico, ma anche per quanto riguarda la sicurezza sanitaria, il contrasto alla corruzione e la sostenibilità del debito pubblico. Particolare attenzione sarà dedicata alla transizione energetica e al contrasto al cambiamento climatico. Infine, il viaggio sarà una ulteriore occasione per valutare le conseguenze della guerra in Ucraina sulle economie dei Paesi africani, soprattutto sul fronte della sicurezza alimentare. (Was)