Libia: inviato Onu Bathily, utilizzeremo alternative senza un accordo sulle elezioni

- Se la Camera dei rappresentanti dell’est della Libia e dell’Alto Consiglio di Stato dell’ovest non riescono a raggiungere rapidamente un accordo sulle elezioni, “possono e devono essere utilizzati meccanismi alternativi per alleviare le sofferenze causate da accordi politici provvisori obsoleti e indeterminati”. Lo ha detto oggi l’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, in un briefing al Consiglio di sicurezza dell’Onu. “Dobbiamo pensare in modo creativo ai modi per garantire che elezioni presidenziali e parlamentari libere, eque, trasparenti e simultanee siano organizzate e tenute sotto un'amministrazione unica, unificata e neutrale, e che coloro che desiderano candidarsi si dimettano dalle loro attuali funzioni per creare condizioni di parità per tutti”, ha aggiunto il politico e diplomatico senegalese. “Infine, dobbiamo ritenere responsabili quegli individui ed entità che segnalano o sostengono atti che impediscono o compromettono lo svolgimento delle elezioni. Questo vale per gli atti commessi prima, durante e dopo le elezioni”, ha aggiunto. (Res)