Germania: Scholz, obiettivo è compensare completamente perdita gas russo nel 2023

- L'obiettivo della Germania è “compensare completamente la perdita di gas russo” nel 2023. È quanto affermato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Il capo del governo federale ha aggiunto: “In primavera, nessuno credeva che saremmo stati in grado di farcela questo inverno senza forniture di gas dalla Russia”. Tuttavia, ha evidenziato Scholz, “con grande sforzo, ci siamo riusciti e naturalmente proseguiremo questo impegno nel 2023”. Secondo il cancelliere, “se non accade nulla di imprevisto”, si può presumere che la Germania supererà anche il prossimo inverno. A ogni modo, è necessario portare avanti la costruzione dei terminali per il gas naturalmente liquefatto (Gnl) e concludere “per il futuro nuovi contratti di fornitura” di gas. A tal fine, ha continuato il cancelliere, il suo governo è “in costante contatto con gli importatori di gas e promuove anche la conclusione di contratti a lungo termine”. Scholz ha, infine, affermato: “Come lezione del passato, dobbiamo renderci meno dipendenti dai singoli fornitori in futuro. Il nostro gas proverrà in gran parte dalla Norvegia, dagli Stati Uniti e dal Golfo, con una piccola percentuale dai Paesi Bassi”. (Geb)