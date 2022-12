Usa-Bulgaria: dialogo Blinken-Radev, focus su aggressione Russia in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente della Bulgaria, Rumen Radev. Le parti, si legge in una nota del Dipartimento di Stato Usa, hanno esaminato gli ultimi sviluppi della "aggressione della Russia in Ucraina". Blinken si è congratulato per la decisione del parlamento bulgaro di "fornire assistenza militare all'Ucraina", e sottolineato "l'importanza della diversificazione energetica, nonché delle riforme dello stato di diritto con cui la Bulgaria intende promuovere la prosperità del popolo e la solidarietà all'interno dell'Unione europea". (Was)