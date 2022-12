Lazio 2023: Gasparri (FI), preferiremmo candidato politico, romano e conosciuto, non uno come Michetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Per la candidatura del centrodestra alle elezioni regionali del Lazio, "preferiremmo una soluzione politica, di forte notorietà e possibilmente romana". Lo ha detto il senatore e coordinatore romano di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a margine dell'inaugurazione della campagna elettorale per il Lazio. "Dal nostro punto di vista - ha spiegato Gasparri - rispettiamo che un partito più forte voglia esprimere un candidato, dopo che Forza Italia lo ha espresso in Sicilia e che la Lega in Lombardia. Tuttavia, ci aspettiamo una proposta che sia adeguata, noi preferiremmo una soluzione politica, di forte notorietà e possibilmente romana. Le elezioni non sono le occasioni per fare esperimenti. Preferiremmo una persona conosciuta e brava, rispetto a uno sconosciuto, non uno come Michetti. Una persona conosciuta e adeguata alla Regione Lazio", ha concluso Gasparri. (Rer)