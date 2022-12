Roma: Sce, finalmente una nuova normativa per ridare valore al patrimonio comunale in disuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi abbiamo realizzato un grande risultato, con l'approvazione in Assemblea Capitolina della nuova delibera di giunta a firma dell'assessore al Patrimonio Tobia Zevi, che supera la delibera 140/2015, diamo un decisivo cambio di rotta alla gestione del patrimonio pubblico in disuso del Comune di Roma. Lo dichiarano i consiglieri capitolini Alessandro Luparelli e Michela Cicculli del gruppo Sinistra civica ecologista. "Nell'intervento di martedì 29/11 in Assemblea Capitolina abbiamo sostenuto alcuni importanti emendamenti al regolamento della delibera, a lungo discussi insieme alla maggioranza, come la stima degli immobili sulla base del minimo Omi e la norma transitoria per la regolarizzazione di tutte quelle realtà attualmente soffocate da arretrati esorbitanti", proseguono. (segue) (Com)