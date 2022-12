Roma: Sce, finalmente una nuova normativa per ridare valore al patrimonio comunale in disuso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato solo l'ultimo passo di un intenso percorso di commissioni e consultazioni in cui siamo stati fortemente impegnati nell'ascolto delle realtà sociali e della cittadinanza attiva. Questa delibera è il frutto di un lavoro lungo mesi che ha portato a un regolamento che supera la logica del bando, ampliando le modalità di assegnazione ai patti di collaborazione, all'istanza di parte, all'affidamento diretto e alla coprogettazione. Un regolamento nel quale è stato sancito l'abbattimento del canone di locazione dell'80 per cento fino all'opportunità, in alcuni casi, di arrivare al canone 0. Questo è il grande risultato di un percorso partecipato in cui abbiamo coinvolto centinaia di associazioni e realtà sociali e culturali romane. Un grande lavoro di collaborazione tra istituzioni e cittadinanza attiva che trova in questa delibera la risposta alla situazione mortificante in cui la delibera 140 ha confinato per anni tutte quelle realtà che offrono un fondamentale servizio alla città di Roma. La solidarietà e la partecipazione attiva non possono essere messe a bando", concludono. (Com)