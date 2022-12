Panama: Pil cresce 9,5 per cento su anno nel terzo trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (Pil) di Panama è cresciuto del 9,5 per cento nel terzo trimestre del 2022, rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Inec), evidenziando che nel corso dei primi nove mesi dell'anno il pil segna +11 per cento. Secondo le statistiche dell'Inec il risultato positivo del pil nel terzo trimestre è stato trainato dalla performance dei settori della pesca, + 25,4 per cento, dell'ospitalità, +23,1 per cento, e delle costruzioni, +17,6 per cento. Aumenti più moderati sono stati registrati nell'industria, 2,2 per cento e nel settore minerario 4,2 per cento. (Mec)