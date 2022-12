Lazio 2023: Fazzone (FI), candidato sia politico, senza nulla togliere a Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la candidatura del centrodestra alle elezioni regionali del Lazio, "senza nulla togliere a Rocca, io sono per un candidato politico, la politica ci mette la faccia, lavora e ha il dovere di premiare e di portare ai massimi livelli istituzionali le persone più brave che vengono dalla politica". Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia del Lazio, Claudio Fazzone, a margine dell'inaugurazione della campagna elettorale per il Lazio. "Altrimenti – ha aggiunto il coordinatore di Forza Italia del Lazio - saremmo i servi di chi parla male della politica, e non è il caso di Rocca, ma poi vogliono occupare spazi politici. La politica si assuma le proprie responsabilità nei confronti dei cittadini di quella che è la propria competenza. I tecnici li abbiamo già nei ministeri, nelle Regioni, uno può nominare dei consulenti propri se non si sente garantito. A che mi serve il tecnico? Le scelte sono sempre politiche", ha concluso Fazzone. (Rer)