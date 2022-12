Giustizia: M5s, dopo corruzione governo getta la maschera anche su abuso d'ufficio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Dunque il governo, per bocca del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, getta la maschera e annuncia l'abolizione del reato di abuso d'ufficio. Finora l'ipotesi più probabile era una sua modifica, già di per sé un fatto grave perché si tratterebbe di un indebolimento di un reato che dal 2020 è già perfettamente tipizzato: riguarda solo violazioni di norme imperative non soggette a margini di discrezionalità. Invece oggi Mantovano annuncia che verrà 'tolto di mezzo' e parla di 'restyling' dei reati contro la Pubblica amministrazione, per coprire una verità sempre più evidente: il governo Meloni vuole sancire l'impunità per le condotte criminali dei colletti bianchi, dire loro che d'ora in poi possono agire liberamente. Mafia e corruzione sono due facce della stessa medaglia e nessuno faccia finta di non saperlo. Peraltro Mantovano dimostra di non conoscere la materia di cui discetta, dal momento che pochi giorni fa ha accostato l'abuso d'ufficio ai reati ostativi, ignorando che quel reato non è mai entrato nell'elenco dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario. Impunità e superficialità, ecco la ricetta Meloni sulla Giustizia". Lo affermano Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato, rappresentanti del M5s nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato. "Il taglio del fondo per le intercettazioni - proseguono i parlamentari in una nota -, la promessa di un loro ridimensionamento, le maglie larghe sull'uso del contante, la cancellazione dei reati contro la Pubblica amministrazione dagli ostativi ai benefici penitenziari e infine l'annuncio della cancellazione dell'abuso d'ufficio: l'elenco è già lungo e sconcertante. Dal Movimento cinque stelle avranno la più ferma opposizione politica e parlamentare, il nostro auspicio è che nell'opinione pubblica si consolidi la consapevolezza di quale sia lo scenario davanti a tutti noi: gravissimi passi indietro nel rispetto della legalità". (Com)