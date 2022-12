Perù: non passa riforma per anticipare le elezioni, cade strumento per sedare le proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 49 voti a favore, 33 contrari e 25 astensioni, il Parlamento del Perù ha respinto la proposta di riforma costituzionale che avrebbe permesso di anticipare le elezioni generali a dicembre 2023. La proposta, che non ha ottenuto gli 87 voti necessari al primo via libera, avrebbe automaticamente accorciato il mandato della presidente, Dina Boluarte, anticipando di due anni e mezzo una scadenza prevista per luglio del 2026. Il provvedimento, segnala la testata "El Peruano", non ha neanche ottenuto i 66 voti che sarebbero stati sufficienti a convocare un referendum per la sua approvazione. L'iniziativa era stata caldeggiata dalla stessa presidente Boluarte, come misura per venire incontro a una delle richieste avanzate dai sostenitori dell'ex presidente, Pedro Castillo, protagonisti di serrate manifestazioni di piazza. L'auspicio dell'esecutivo, che spera di poter riproporre il testo all'esame dell'aula, era quello di poter restituire legittimità alle istituzioni a partire dal Parlamento, molto frammentato e nel mirino delle critiche per l'elevato numero di inchieste di corruzione che gravano su diversi deputati. (Brb)