Energia: Usa, guerra in Ucraina blocca costruzione del reattore nucleare finanziato da Bill Gates

20 luglio 2021

- Il progetto della società statunitense TerraPower per la costruzione di un reattore nucleare dimostrativo che utilizzi il sodio come refrigerante centrale, che consentirebbe di ridurre considerevolmente i costi avendo un circuito primario non pressurizzato, potrebbe subire un ritardo di almeno due anni, a causa della guerra in Ucraina. L’azienda, che ha anche il miliardario Bill Gates tra i suoi finanziatori, è stata scelta ad ottobre dal dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti per costruire il reattore dimostrativo nella città di Kemmerer, nel Wyoming, e ha inizialmente annunciato la conclusione del progetto entro il 2028. “L’invasione russa dell’Ucraina, a febbraio di quest’anno, ha fatto venire meno l’unica fonte di approvvigionamento di uranio ad arricchimento intermedio (Haleu) a nostra disposizione: alla luce di questa situazione, ci aspettiamo di dover posticipare di almeno due anni l’avvio dell’operatività del reattore Natrium”, ha detto in una nota l’amministratore delegato di TerraPower, Chris Levesque. Il reattore che la società vuole costruire sarà più piccolo di quelli convenzionali, e il costo del progetto è stato stimato a circa quattro miliardi di dollari, la metà dei quali sarà finanziata dal dipartimento dell’Energia. La stima per la produzione è pari a 345 megawatt, con la possibilità di espanderla fino a 500. Tuttavia, per proseguire il progetto è necessario avere a disposizione uranio ad arricchimento intermedio (ossia con un grado di arricchimento dal cinque al 20 per cento), mentre quello prodotto dalle centrali nucleari statunitensi non supera la soglia dei cinque punti percentuali. (Was)