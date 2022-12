© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi interviene alla cerimonia di consegna della Luce della Pace di Betlemme alla Città di Roma promossa dal Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani e altre organizzazioni scout.Roma, piazza del Campidoglio (ore 10:00)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi presenzia l'avvio del progetto finanziato da Fastweb e A0Co2 per la messa a dimora di 1000 alberi nell'area del Parco Malaspina.Roma, via Fernando Colombo (ore 11:30) (segue) (Rer)