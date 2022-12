Imprese: Acea Energia risulta aggiudicataria nelle aste delle forniture di energia elettrica pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea comunica che oggi l'acquirente unico al termine delle procedure d’asta per l’individuazione degli esercenti il Servizio a Tutele Graduali per le forniture di energia elettrica alle microimprese, ha comunicato ad Acea Energia l’assegnazione del lotto 11 per il quadriennio aprile 2023 – marzo 2027 che include il comune di Napoli e le province di Avellino, Barletta-Andria, Benevento, Brindisi, Trani, Foggia, Lecce, Salerno per un totale di circa 148.000 Pod e 394 GWh di consumo anno. Una aggiudicazione che conferma la linea strategica di sviluppo di Acea Energia come operatore di riferimento per il Centro – Sud Italia. È quanto si legge in una nota.(Com)