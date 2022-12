Sardegna: Solinas, sulla continuità territoriale tristi strumentalizzazioni sulla pelle dei sardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sulla continuità negata ai Sardi assistiamo quotidianamente al tentativo di strumentalizzazione politica di una battaglia che dovrebbe invece indurre all'unità e alla condivisione di intenti, per il bene della nostra terra”. Così il Presidente della Regione Christian Solinas, in risposta alle accuse formulate da esponenti dell'opposizione, che stanno perdendo ancora una volta l'occasione, dice il Presidente, per dimostrare di saper andare oltre la ricerca di una riga in più sui giornali. Il Presidente ricorda le tappe della corsa per garantire ai sardi il diritto alla mobilità e contemporaneamente permettere alla Sardegna un reale sviluppo economico. "Un percorso testimoniato dalle interlocuzioni continue con l’Europa, e che è la migliore rappresentazione degli sforzi che la Regione ha posto in essere per proteggere e difendere un modello di continuità che si fondi su una tariffa unica o quanto meno protetta per i non residenti, e un dimensionamento proporzionato alle esigenze di mobilità e connettività. Al puntuale riscontro di tutte le osservazioni della Commissione e al continuo interloquire, produrre analisi, report e documentazione (in ultimo lo studio economico e un nuovo progetto di OSP che ha tenuto conto, a seguito delle indagini di mercato, anche delle rotte minori), la Regione Sardegna ha registrato, dall’inizio della Legislatura a oggi, una chiusura da parte della Commissione europea. E questa è una verità inconfutabile” - dice il Presidente. (segue) (Rsc)