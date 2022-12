Sardegna: Solinas, sulla continuità territoriale tristi strumentalizzazioni sulla pelle dei sardi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La tariffa unica - si legge in una nota del dicembre 2020 - distorcerà la concorrenza tra i vettori aerei e renderà quasi impossibile (per i vettori in mercato libero) competere e aumentare la loro offerta di servizi aerei in concorrenza con i servizi sulle rotte OSP. Inoltre, comprendiamo (scrive l'Europa) che l'aumento del turismo andrebbe a beneficio dello sviluppo economico della Sardegna, ma d'altro canto una tariffa così preferenziale per i non residenti distorcerebbe anche la concorrenza con altre destinazioni turistiche nell'area del Mediterraneo. Va notato che i residenti potrebbero aver bisogno di viaggiare piuttosto frequentemente sulle rotte interessate, ma di solito non è così per gli altri cittadini dell'UE”. In sostanza, pur ammettendo le specificità della Sardegna, penalizzata dai collegamenti in quanto Isola, la Commissione europea comunque rifiuta di agevolare i sardi nei loro spostamenti. Successivamente, pur riconoscendo come la Sardegna avesse migliorato il progetto del nuovo schema OSP, l’Europa si dice ancora preoccupata per il possibile uso improprio di OSP su due aspetti: la tariffa massima per i non residenti e il grande incremento della capacità nel periodo estivo (quando il 60-70 per cento dei passeggeri sono non residenti). (segue) (Rsc)