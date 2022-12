Sardegna: Solinas, sulla continuità territoriale tristi strumentalizzazioni sulla pelle dei sardi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alle osservazioni della Commissione europea sono intervenute ulteriori rimodulazioni del progetto di OSP che attualmente è pubblicato sulla GUCE per la assegnazione ai vettori che parteciperanno alla procedura comunitaria con partenza dalla prossima stagione. “Questa la situazione, dunque, ampiamente documentata - dice il Presidente Solinas. Ogni ricostruzione falsa e faziosa è totalmente smentita dai fatti e dai documenti ed è davvero poco edificante che un parlamentare sardo menta in modo così evidente, accusando altri di un gioco di scaricabarile per tutelare le grigie burocrazie europee contro la sua stessa Regione, pur di conquistare qualche riga di effimera notorietà, anche al prezzo di spezzare la necessaria unità di tutto il popolo sardo in questa vitale battaglia. Sarebbe meglio che provasse a indirizzare meglio la sua sagacia, magari a favore delle ragioni e degli interessi della nostra Isola più che delle sue aspirazioni politiche”. (Rsc)