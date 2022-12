Mediterraneo: la Libia respinge la delimitazione dei confini marittimi dell’Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri del Governo di unità nazionale della Libia ha ufficialmente respinto oggi la decisione unilaterale dell'Egitto di delimitare i suoi confini marittimi occidentali, considerandola come una violazione delle sue acque territoriali e della piattaforma continentale dello Stato libico. “Questa demarcazione è ingiusta perché è stata annunciata unilateralmente, viola l'integrità territoriale della Libia e i principi di buona fede e rispetto della sovranità”, si legge in una nota del dicastero basato a Tripoli e riconosciuto dalle Nazioni Unite. “La delimitazione dei confini tra i due Paesi deve avvenire di comune accordo attraverso negoziati che garantiscano gli interessi di entrambe le parti e rispettino il principio di uguaglianza”, aggiunge il comunicato. Nei giorni scorsi il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha firmato un decreto presidenziale per definire i confini occidentali della propria Zona economica esclusiva (Zee) senza però contemplare il parere della parte interessata, ovvero la Libia. La nuova definizione dei confini marittimi occidentali delle acque dell’Egitto si contrappone a tutti gli accordi stipulati dal governo libico di Tripoli con la Turchia: sia al memorandum turco-libico del 2019, sia ai più recenti accordi di ottobre 2022. (segue) (Res)